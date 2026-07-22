Pkw kippte um: 82-Jähriger unter Auto eingeklemmt

Dramatische Minuten am Mittwochvormittag in der Wildschönau in Tirol: Ein 82-jähriger Autofahrer kam mit seinem Wagen von der Straße ab, wurde beim Aussteigen vom plötzlich kippenden Fahrzeug erfasst und eingeklemmt. Der Senior setzte selbst den Notruf ab.
Der 82-jährige Österreicher war am Mittwoch gegen 10.50 Uhr mit seinem Pkw auf dem Bembergweg in Oberau in Richtung Südwesten unterwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr auf die angrenzende Böschung“, heißt es seitens der Polizei.
Wagen kippte plötzlich um
Dort kam der Pkw schließlich zum Stillstand. Als der Lenker aussteigen wollte, passierte das Unglück: Das Fahrzeug kippte plötzlich nach links und begrub den 82-Jährigen unter sich.
Florianijünger kamen zu Hilfe
Trotz der misslichen Lage gelang es dem Verletzten, selbst den Notruf abzusetzen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Oberau rückten mit drei Fahrzeugen und 25 Mann aus und befreiten den eingeklemmten Pensionisten.
Ins Krankenhaus geflogen
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen. „Am Fahrzeug entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe“, so die Exekutive.
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