Pkw kippte um: 82-Jähriger unter Auto eingeklemmt

Der 82-jährige Österreicher war am Mittwoch gegen 10.50 Uhr mit seinem Pkw auf dem Bembergweg in Oberau in Richtung Südwesten unterwegs. „Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr auf die angrenzende Böschung“, heißt es seitens der Polizei.