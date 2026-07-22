Bad in Südtirol bietet Schwimmzeit für Muslimas an

Lega: „Abgrenzung zwischen Geschlechtern“

Auch die Senatorin der regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP), Julia Unterberger, ist auf der Seite des Betreibers. Es handle sich um eine „Geste der Sensibilität und sozialen Inklusion“. „Die Initiative ermöglicht Frauen, die das Schwimmbad sonst wahrscheinlich nicht besuchen würden, das Haus zu verlassen, sich zu treffen, Sport zu treiben und einen öffentlichen Raum zu nutzen. Sie trennt diese Frauen nicht von der Gesellschaft, sondern schafft vielmehr eine zusätzliche Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen (...)“, sagte die Politikerin.