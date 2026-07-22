Herzog postet Foto von Pariasek-Tätowierung

WM-Erlebnisse gehen unter die Haut

Aufgelöst wird der Spaß schließlich mit einem zweiten Foto, das Herzog mit Herbert Prohaska auf dem Bauch zeigt. Ja, so eine XXL-WM über mehrere Wochen verbindet eben und geht bei manchen auch danach noch unter die Haut! Herzogs Followern gefällt‘s ...