Herzog postet Foto von Pariasek-Tätowierung

Jetzt also doch? Fußball-Experte Andreas Herzog hat sich nach rund sechs gemeinsamen WM-Wochen mit ORF-Star Rainer Pariasek dessen Konterfei auf den Bauch tätowieren lassen – oder ist es doch nur ein von der künstlichen Intelligenz erstelltes Fake-Foto?
Davon kann man wohl ausgehen! Denn Herzog schreibt neben dem auf Instagram geposteten Foto: „Nein, DANKE!!!“, samt drei lachenden Smileys.
Dazu kommt: Herzogs Oberkörper wäre dann doch sehr durchtrainiert und gebräunt, aber Pariasek immerhin sehr gut getroffen.
WM-Erlebnisse gehen unter die Haut
Aufgelöst wird der Spaß schließlich mit einem zweiten Foto, das Herzog mit Herbert Prohaska auf dem Bauch zeigt. Ja, so eine XXL-WM über mehrere Wochen verbindet eben und geht bei manchen auch danach noch unter die Haut! Herzogs Followern gefällt‘s ...
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