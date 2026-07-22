Großer Ärger über heimischen Eishockey-Spielplan

Neuling baut seine Halle erst

Für Chaos sollen einerseits gesperrte Hallen-Termine wegen anderer Events (oft an Wochenenden) sorgen, weshalb es zu vielen Spielen unter der Woche kommen soll. Andererseits bringt auch der italienische Liga-Neuling HC Milano Unruhe in die Terminplanung. Die neue Eishalle der Mailänder soll zwar bis Anfang Oktober fertig sein, doch erst vor zwei Wochen wurde der erste Pfeiler für die „Fiera Ice Arena“ am Messegelände fertiggestellt.