Großer Ärger über heimischen Eishockey-Spielplan

Nicht nur beim Eishockey-Meister 99ers ist der Unmut über die gewöhnungsbedürftige Terminplanung der neuen Saison groß. Dabei ist der Spielplan noch nicht einmal offiziell bestätigt. Zwei Faktoren sorgen für Chaos im Kalender und für verärgerte Funktionäre.
Der Spielplan der neuen Saison in der heimischen ICE-Liga sorgt schon vor seiner Veröffentlichung für Unmut. „Ich bin schon wirklich lange in diesem Geschäft, aber so einen schlechten Spielplan habe ich noch nie gesehen“, ärgert sich 99ers-General-Manager Bernd Vollmann.
Ursprünglich hätten die Termine schon am Mittwoch veröffentlicht werden sollen, zuletzt ging der Kalender aber noch einmal an alle Vereine mit der Bitte um Anmerkungen oder Änderungswünsche.
Neuling baut seine Halle erst
Für Chaos sollen einerseits gesperrte Hallen-Termine wegen anderer Events (oft an Wochenenden) sorgen, weshalb es zu vielen Spielen unter der Woche kommen soll. Andererseits bringt auch der italienische Liga-Neuling HC Milano Unruhe in die Terminplanung. Die neue Eishalle der Mailänder soll zwar bis Anfang Oktober fertig sein, doch erst vor zwei Wochen wurde der erste Pfeiler für die „Fiera Ice Arena“ am Messegelände fertiggestellt.
Ein Countdown auf der Webseite der Liga zählt den Saisonstart auf Freitag, 18. September (18.30 Uhr) herunter. „Stand jetzt starten wir mit einem Heimspiel an einem Mittwoch in die Saison. Das ist alles andere als optimal“, erklärt Vollmann.
Für die meisterlichen 99ers geht es ohnehin schon davor zur Sache: Am 3. und 5. September stehen die ersten Heimspiele in der Champions League an. Im „Bunker“ gibt es bereits von 4. bis 8. August ein Highlight für den Nachwuchs: Die „Marco Rossi Eishockey Days“ mit Österreichs NHL-Aushängeschild.
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