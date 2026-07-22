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Ganz Argentinien tobt

Popsängerin sorgt mit Porno-Star für WM-Wirbel

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
22.07.2026 20:30
Latin-Popsängerin Rosalía und Lionel Messi
Latin-Popsängerin Rosalía und Lionel Messi(Bild: Krone-Collage/AP/AP Scott A Garfitt, AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mega-Wirbel nach der WM! Die spanische Latin-Popsängerin Rosalía hat mit einem geteilten Posting ganz Argentinien verärgert. Schuld ist US-Pornodarstellerin Mia Khalifa! Nun drohen ihre Fans mit einem Boykott der vier für Anfang August geplanten Konzerte in Buenos Aires ...

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Angefangen hat alles mit einem Video der ehemaligen US-Pornodarstellerin Mia Khalifa, in dem sie Rosalías Lied „La Perla“ singt und sich offenbar über die argentinische Fußballnationalmannschaft lustig macht, die das WM-Finale gegen Spanien verloren hatte. Rosalía teilte das Video anschließend auf TikTok, wie mehrere Medien unter Berufung auf Screenshots des inzwischen gelöschten Beitrags berichteten.

Khalifa schrieb dazu: „Wie das Leben jetzt klingt, da die Perlen besiegt wurden.“ Der Ausdruck „eine Perle sein“ wird im Spanischen auch abwertend für einen Schurken oder Betrüger verwendet. Viele argentinische Fans werteten den Beitrag deshalb als Spott über die Niederlage.

Rosalía mit spanischer Flagge
Die Empörung wurde noch größer, als Rosalía zudem ein Video veröffentlichte, in dem sie in eine spanische Fahne gehüllt zu sehen war. In den sozialen Medien forderten Fans zum Boykott der Konzerte auf und kündigten an, ihre Eintrittskarten zurückzugeben. „Leg Dich nicht mit Argentinien an“ schrieb ein Nutzer in einem der zahlreichen kritischen Kommentare.

Rosalía reagierte mit einer Entschuldigung. Sie habe auf „Teilen“ geklickt, weil gerade „La Perla“ gelaufen sei, und den Inhalt des Beitrags nicht gelesen, schrieb sie in einer Instagram-Story. „Mein Fehler. Entschuldigung.“ In einer weiteren Nachricht versicherte sie: „Ich habe nur Liebe für Argentinien.“

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