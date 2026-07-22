Popsängerin sorgt mit Porno-Star für WM-Wirbel

Rosalía mit spanischer Flagge

Die Empörung wurde noch größer, als Rosalía zudem ein Video veröffentlichte, in dem sie in eine spanische Fahne gehüllt zu sehen war. In den sozialen Medien forderten Fans zum Boykott der Konzerte auf und kündigten an, ihre Eintrittskarten zurückzugeben. „Leg Dich nicht mit Argentinien an“ schrieb ein Nutzer in einem der zahlreichen kritischen Kommentare.