Über 500.000 Bürger bekommen ab 2027 mehr Geld

120 Millionen mehr für Pflegebedürftige

Das Pflegegeld wird in allen sieben Stufen der Inflation angepasst. Das lässt sich die Ministerin 120 Millionen Euro kosten. Weil die Zahl der Pflegegeldbezieher aber stetig steigt, wird sie 2028 wohl tiefer in die Tasche greifen müssen. Im Juni waren es österreichweit 508.897 – rund 7700 mehr als noch vor einem Jahr.