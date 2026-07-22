Norwegen erinnert an Terroranschläge vor 15 Jahren

An der Gedenkstätte im Osloer Regierungsviertel wurden die Namen der Getöteten verlesen. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und Skjervø, legten Kränze nieder. An einem Gedenkgottesdienst im Dom nahmen König Harald V. und Königin Sonja teil.

„Viele waren sich bewusst, dass es unsere Kinder waren, die getötet wurden, aber niemand kann die Trauer der Hinterbliebenen begreifen“, sagte Skjervø. Er kritisierte, dass in sozialen Medien Hass auf die Überlebenden geäußert werde. „In den nächsten 15 Jahren müssen wir gegen eine neue Welle des Rechtsextremismus kämpfen.“