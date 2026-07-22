Mobilfunkanbieter O2 baut jede sechste Stelle ab

O2 hat in Deutschland etwa 800 Shops, im Jänner hatte die Firma noch 6820 Vollzeitstellen. Die Marke, die ihren Namen dem chemischen Zeichen für Sauerstoff verdankt (da Kommunikation wie Sauerstoff zum Leben gehöre, Anm.) wird auch in Großbritannien, Spanien, Tschechien und der Slowakei genutzt. Der Deutsch-Spanier Argelich Hesse hat erst Anfang 2026 das Ruder übernommen, um die Firma wieder zum Laufen zu bringen.