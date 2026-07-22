Offiziell! Wöber wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger

„Sehr spannend für mich“

Der Ex-Rapidler, der auch schon bei Red Bull Salzburg, FC Sevilla, Ajax Amsterdam und Mönchengladbach engagiert war, blickt seiner bevorstehenden Aufgabe erwartungsfroh entgegen. „Schalke 04 war vom ersten Moment an sehr spannend für mich. Nach überzeugenden Gesprächen freue ich mich auf die neue Herausforderung in einem wirklich besonderen Club, der verdient aufgestiegen ist. Mit Schalke in der Bundesliga zu spielen, ist eine reizvolle Aufgabe. Ich möchte jetzt schnell einsteigen und meine neuen Team-Kollegen kennenlernen“, meinte der Abwehrspieler.