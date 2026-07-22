Belgier Philipsen sprintet zu ersehntem Tagessieg

Vor der Königsetappe am Samstag nach Alpe d‘Huez läutet die 18. Etappe der diesjährigen Tour das große Alpen-Klettern schon ein wenig ein. Zwar gibt es am Donnerstag bis auf die Bergankunft in Orcieres-Merlette nur noch einen weiteren Anstieg der ersten Kategorie, doch 3.800 Höhenmeter sind nicht zu unterschätzen. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Paris. Pogacar scheint auf dem Weg zum fünften Toursieg kaum mehr zu stoppen zu sein.