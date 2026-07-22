So erlebt Geigerin Baich Feuerinferno am Balkan

Aktuell toben gleich in mehreren Urlaubsländern Waldbrände, darunter auch in Montenegro am Balkan. Dort hält sich die bekannte Wiener Geigerin Lidia Baich derzeit auf. „So etwas habe ich noch nie erlebt (...). Es ist, als würden Himmel und Erde sich gegenseitig anzünden“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Kanal.
Dazu postete sie gleich mehrere eindrucksvolle Fotos. Eines zeigt etwa Blitze, die auf eine große Rauchwolke treffen. Auf den anderen Bildern sind eine rötliche Rauchwolke hinter einem Berg und wohl der Ausblick von ihrem Hotel zu sehen – ebenfalls mit großer Rauchwolke im Abendrot und beleuchteten Häusern. Kurz vor dem Schlafengehen hätte sie noch das Schauspiel der Blitze und Wetterleuchten über dem Meer anschauen wollen, schrieb die bekannte Musikerin dazu auf ihrem Account. Doch dann hätte sie entdeckt, dass nicht nur der Himmel brenne.
Ein massives Feuer sei über den Bergrücken gekrochen und immer größer geworden. Es sei, als würden Himmel und Erde sich gegenseitig anzünden. „Bin einfach tief ergriffen von all dem und starre in den Himmel (...)“, schrieb sie weiter. Sie habe nach mehreren Panikanrufen erfahren, dass das Feuer ungefähr 15 Minuten entfernt sei und es bereits bekämpft werde.
Hier sehen Sie das Posting von Baich:
„Auflösende glühende Kette“
Baich beschrieb ihr Erlebnis am Dienstagabend sehr bildhaft. „Und dann fängt es an, zu regnen (...). Die Blitze werden kleiner, ebenso wie die Glutflecken auf dem Bergkamm, wie eine sich langsam auflösende glühende Kette“, heißt es in dem Posting etwa. Das Feuer sei schließlich den Berg hinaufgeklettert und habe sich von den meisten Dörfern weg bewegt. Die Geigerin, die sich auf ihrem Account als Naturliebhaberin bezeichnet, hatte erst wenige Tage zuvor noch Bilder von einem Ausflug mit ihren Söhnen zur „Pirateninsel“ gepostet. Dabei ist noch keine Spur von einem Unwetter zu sehen.
Montenegro ist ein im europäischen Vergleich dünn besiedeltes, waldreiches Gebirgsland. Der Staat ist in den vergangenen Jahren immer beliebter bei Touristinnen und Touristen geworden, ungefähr ein Fünftel des BIP wird bereits durch Tourismus erwirtschaftet.
Zuletzt kämpften auch einige weitere europäische Länder mit Waldbränden, darunter Spanien, Frankreich, Italien und Kroatien. In Spanien hat der verheerende Waldbrand in der Provinz Guadalajara bereits etwa 32.000 Hektar Land zerstört und ist damit einer der größten Brände der jüngeren Geschichte. Seit dem Ausbruch am Donnerstag waren 34 Ortschaften evakuiert und 1200 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die französische Feuerwehr hat am Mittwoch einen Waldbrand im Süden des Landes unter Kontrolle gebracht. Es gebe aber noch viele Glutnester, hieß es. Hier waren etwa 400 Menschen gezwungen, ihre Häuser zu verlassen.
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