So erlebt Geigerin Baich Feuerinferno am Balkan

„Auflösende glühende Kette“

Baich beschrieb ihr Erlebnis am Dienstagabend sehr bildhaft. „Und dann fängt es an, zu regnen (...). Die Blitze werden kleiner, ebenso wie die Glutflecken auf dem Bergkamm, wie eine sich langsam auflösende glühende Kette“, heißt es in dem Posting etwa. Das Feuer sei schließlich den Berg hinaufgeklettert und habe sich von den meisten Dörfern weg bewegt. Die Geigerin, die sich auf ihrem Account als Naturliebhaberin bezeichnet, hatte erst wenige Tage zuvor noch Bilder von einem Ausflug mit ihren Söhnen zur „Pirateninsel“ gepostet. Dabei ist noch keine Spur von einem Unwetter zu sehen.