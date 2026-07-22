Bisswunden! Urlauber von Schildkröten attackiert

Urlauberin musste genäht werden

Ein Urlauber berichtete auf Facebook, wie seine Mutter von der Schildkröte attackiert wurde: „Ein Taucher warnte meine Mutter, dass die Schildkröte auf sie zu schwamm, im nächsten Moment biss das Tier sie in den Oberschenkel und ließ nicht mehr los. Meine Mutter schlug dann auf die Schildkröte ein, bis diese wieder von ihr abließ.“ Die Frau musste anschließend in einem Krankenhaus genäht werden. Weitere Wundbehandlung sei zudem erforderlich, da durch den Biss Keime übertragen werden, berichtete das Portal „Dalmatia Danas“.