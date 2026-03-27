AUA-Piloten trainieren im virtuellen Cockpit

Allein die schiere Anzahl ist überwältigend: Knapp 600 Knöpfe, Schalter, Drehregler und Eingabetasten sind im Cockpit eines Airbus A320 verbaut. Angehende Verkehrspiloten müssen nicht nur jeden Einzelnen kennen, sie müssen sie auch je nach Flugphase in der richtigen Reihenfolge bedienen können.