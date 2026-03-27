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„Krone“-Test

AUA-Piloten trainieren im virtuellen Cockpit

Wirtschaft
27.03.2026 18:00
Über den Wolken im virtuellen Cockpit – ohne dass dafür ein 70-Tonnen-Airbus abheben muss.
Über den Wolken im virtuellen Cockpit – ohne dass dafür ein 70-Tonnen-Airbus abheben muss.(Bild: Airbus)
Porträt von Paul Tikal
Von Paul Tikal

Bei der Ausbildung ihrer Piloten setzt die AUA mittlerweile auf Virtuelle Realität. Die „Krone“ hat das Konzept getestet.

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Allein die schiere Anzahl ist überwältigend: Knapp 600 Knöpfe, Schalter, Drehregler und Eingabetasten sind im Cockpit eines Airbus A320 verbaut. Angehende Verkehrspiloten müssen nicht nur jeden Einzelnen kennen, sie müssen sie auch je nach Flugphase in der richtigen Reihenfolge bedienen können.

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