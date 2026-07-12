Autsch! Vereinsloser Norwegen-Keeper patzt böse

Es war in der 93. Minute: Englands Eze zieht einfach mal aus zentraler Position und rund 20 Metern ab. Der Schuss ist nicht wirklich gefährlich, aber Norwegen-Keeper Nyland lässt den Ball nach vorne abtropfen. Bellingham bedankt sich und staubt aus kurzer Distanz zum 2:1 ab. Was für ein folgenschwerer Patzer – und das ausgerechnet von Held gegen Brasilien.