Autsch! Vereinsloser Norwegen-Keeper patzt böse

Das ist bitter! Ausgerechnet Örjan Nyland, Norwegens Held gegen Brasilien, patzte im Viertelfinale gegen England böse! Es war der Anfang vom Ende für die Wikinger ...
Es war in der 93. Minute: Englands Eze zieht einfach mal aus zentraler Position und rund 20 Metern ab. Der Schuss ist nicht wirklich gefährlich, aber Norwegen-Keeper Nyland lässt den Ball nach vorne abtropfen. Bellingham bedankt sich und staubt aus kurzer Distanz zum 2:1 ab. Was für ein folgenschwerer Patzer – und das ausgerechnet von Held gegen Brasilien.
Nyland hatte gegen den Rekord-Weltmeister einen Elfmeter gehalten und die Norweger mit zahlreichen Paraden im Spiel gehalten. Gegen England hatte der vereinslose Schlussmann weniger Glück.
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