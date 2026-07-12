„Das ärgert mich“: Norwegen-Trainer weint nach Aus

Norwegens WM-Märchen ist fertig erzählt. Das Team von Trainer Stale Solbakken schied im Viertelfinale gegen England aus – dieser ließ im TV-Interview den Tränen freien Lauf, ärgerte sich dabei aber auch über eine spielbestimmende Szene.
„Das ärgert mich“, analysierte Solbakken mit Tränen in den Augen die spielbestimmende Szene zum 1:1-Ausgleich der Engländer, als der Ball vor dem Treffer ein Kamerseil berührte und somit nicht zählen hätte dürfen. „Aber so ist der Fußball, das ist grausam – es waren Entscheidungen gegen uns, aber auf dem Level passiert das.“
„Erwartungen übertroffen“
Stolz auf seine Mannschaft sei er dennoch: „Nach den ersten 20 Minuten haben wir ein super Spiel gemacht“. Auch die große Euphorie in Norwegen lobte der 58-Jährige - der Sommer 2026 sei „super für das ganze Land“ und die Unterstützung der Fans „unglaublich“ gewesen. „Es war besser als erhofft, wir haben unsere sportlichen Erwartungen übertroffen“, ließ der Coach das erfolgreiche Turnier Revue passieren.
Erste WM seit 1998
Norwegen qualifizierte sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde und überzeugte direkt mit guten Leistungen, vielen Toren und dem Einzug ins Viertelfinale, wo man am Weg sogar Brasilien eliminierte. „Gegen die Brasilianer hatten wir das Glück auf unserer Seite, heute leider nicht“, fand Solbakken zum Abschluss des kleinen Sommermärchens die richtigen Schlussworte.
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