„Das ärgert mich“: Norwegen-Trainer weint nach Aus

„Erwartungen übertroffen“

Stolz auf seine Mannschaft sei er dennoch: „Nach den ersten 20 Minuten haben wir ein super Spiel gemacht“. Auch die große Euphorie in Norwegen lobte der 58-Jährige - der Sommer 2026 sei „super für das ganze Land“ und die Unterstützung der Fans „unglaublich“ gewesen. „Es war besser als erhofft, wir haben unsere sportlichen Erwartungen übertroffen“, ließ der Coach das erfolgreiche Turnier Revue passieren.