Algerier krönt sensationelle Flug-Show in Linz

Bei den Frauen gewann die Belgierin Ilona Masson eine starke Konkurrenz. Sie setzte sich mit 14,34 (+0,7) durch und kam damit beinahe an ihre persönliche Bestweite heran, die sie heuer mit 14,52 m erzielt hatte. Damit ist sie auch in der EM-Saison die Nummerer 2 in Europa und eine Anwärterin auf die Goldene in Birmingham. Als Zweite jubelte die Deutsche Ruth Hildebrand, die sich mit 13,92 m für die EM qualifizierte.