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„Jede Frage richtig“

Trump rühmt sich mit fehlerfreiem Kognitionstest

Außenpolitik
11.07.2026 22:42
Donald Trump ist der älteste Präsident der US-Geschichte – mit der Bekanntgabe von ...
Donald Trump ist der älteste Präsident der US-Geschichte – mit der Bekanntgabe von Testergebnissen will er die Bedenken von Kritikern entkräften, er sei für das Amt gesundheitlich nicht geeignet.(Bild: EPA/SAMUEL CORUM / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat Zweifeln an seinem Gesundheitszustand widersprochen und sich auf eine vor Wochen veröffentlichte Diagnose berufen. Trump betonte, er habe „jede Frage richtig beantwortet.“ Kritiker sehen in Trumps ausschweifenden Reden und seiner mitunter zweifelhafter Rhetorik jedoch einen Beweis für einen kognitiven Verfall.

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 „Ich habe gerade eine perfekte Untersuchung im Walter Reed abgeschlossen, ich mache das alle sechs Monate“, schrieb Trump am Samstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. „Ich habe um einen weiteren Kognitionstest gebeten, als einziger Präsident, der das getan hat, dreimal, und ich habe sie alle mit Bravour bestanden.“

Trump soll bei „hervorragender Gesundheit“ sein
Wie das Weiße Haus ergänzend mitteilte, bezog sich der 80-Jährige auf eine Untersuchung im Walter-Reed-Militärkrankenhaus, deren Ergebnisse am 26. und 29. Mai veröffentlicht worden waren. Dabei war ihm bescheinigt worden, er sei bei „hervorragender Gesundheit“.

Trump reagierte auf ein jüngst veröffentlichtes Buch zweier Journalisten der „New York Times“. In dem Buch „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump“ berichten die Autoren Maggie Haberman und Jonathan Swan von Bedenken einiger Mitarbeiter des Weißen Hauses hinsichtlich Trumps Alter, seiner Ausdauer und seiner körperlichen Verfassung.

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Älteste Präsident der US-Geschichte
Trump, der am 14. Juni 80 Jahre alt wurde, ist der älteste Präsident der US-Geschichte. Fragen zur gesundheitlichen und geistigen Fitness älterer Politiker sind in Washington ein wiederkehrendes Thema. Bedenken über die kognitiven Fähigkeiten des damaligen Präsidenten Joe Biden hatten letztlich dazu geführt, dass dieser seine Wiederwahlkampagne für 2024 beendete. Trump hat in der Vergangenheit wiederholt auf sein Abschneiden bei Kognitionstests verwiesen und erklärt, er habe diese mehrfach absolviert und stets die volle Punktzahl erreicht.

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