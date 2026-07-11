Kroatiens Edelfan drückt nun Norwegen die Daumen!

Doch als große Glücksfee hat sich die Schönheit noch nicht in Szene setzen können. Schon beim ersten WM-Spiel von Kroatien drückte sie gegen England in Hot Pants und einem Oberteil, das nur wenige Stellen ihres Körpers bedeckte die Daumen. „Auf geht’s Kroatien“, schrieb sie zu ihrem Beitrag auf Instagram. Und: „Wir sind wieder da!“ Mit wenig Erfolg, setzte es doch ein 2:4 für die Engländer. Und auch bei der EM 2024 setzte es trotz der heißen Unterstützung von der Tribüne das Aus nach der Vorrunde.