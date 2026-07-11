Kroatiens Edelfan drückt nun Norwegen die Daumen!

Die WM ist mit den Viertelfinalspielen mitten in der heißen Phase. Doch auch auf den Tribünen geht‘s trotz des Aus von Kroatien weiter heiß her. Denn der kroatische Edelfan Ivana Knöll wechselte kurzerhand die Farben und drückt nun Norwegen und Superstar Erling Haaland die Daumen.
Für die kroatische Nationalmannschaft war im Sechzehntelfinale gegen Portugal Endstation, womit die Spieler die Heimreise antreten mussten. Für den wohl berühmtesten Edelfan der Kroaten galt dies aber nicht. Ivana Knöll, die erstmals vor vier Jahren bei der WM in Katar mit ihren freizügigen Outfits für Furore gesorgt hatte, bleibt weiter in den USA.
Bislang noch kein Glücksbringer
Aus gutem Grund, drückt das Internet-Phänonem mit drei Millionen Followern auf Instagram nun einem anderen Nationalteam die Daumen. Mit knappem Oberteil und knapper Jeanshose bekundet sie nun nämlich beim Spiel von England gegen Norwegen die Sympathien für Erling Haaland und seinen Teamkollegen.
Doch als große Glücksfee hat sich die Schönheit noch nicht in Szene setzen können. Schon beim ersten WM-Spiel von Kroatien drückte sie gegen England in Hot Pants und einem Oberteil, das nur wenige Stellen ihres Körpers bedeckte die Daumen. „Auf geht’s Kroatien“, schrieb sie zu ihrem Beitrag auf Instagram. Und: „Wir sind wieder da!“ Mit wenig Erfolg, setzte es doch ein 2:4 für die Engländer. Und auch bei der EM 2024 setzte es trotz der heißen Unterstützung von der Tribüne das Aus nach der Vorrunde.
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