Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Electric Love

Vitamine am Festival: „Was Gesundes schadet nie!“

Salzburg
11.07.2026 21:30
Sommer, Sonne und dazu ein Smoothie: Beim heurigen Electric Love Festival durfte auch was ...
Sommer, Sonne und dazu ein Smoothie: Beim heurigen Electric Love Festival durfte auch was Vitaminreiches sein.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Porträt von Elisa Torner
Von Nikolaus Klinger und Elisa Torner

Fett und voll war gestern! So manche Festivalbesucher bevorzugten es leicht und gesund. Die „Krone“ hörte sich um, was am Electric Love Festival kulinarisch hoch im Kurs stand.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eigentlich waren die beiden Freunde Alex und Daniel auf der Suche nach etwas Herzhaftem, gerne auch mit vielen Kalorien. Hängengeblieben ist das Duo am Areal des Electric Love Festivals (ELF) bei der neuen Vitaminbar. „Die Verkäuferin war total nett, jetzt haben wir uns eine Banane gegönnt“, lachte das Duo. Denn: „Was Gesundes schadet ja nie!“

Das Motto der beiden Salzburger nahmen sich die ELF-Verantwortlichen offenbar zu Herzen. Zwar gab es an den unzähligen Gastroständen immer noch Imbiss-Klassiker wie Kebab, Burger, Pommes und Currywurst. Am Festivalgelände fanden sich aber auch viele Stände, die bewusst gesunde Alternativen zu fettig Frittiertem im Angebot hatten.

Isi, Michi und Irina gönnten sich eine Tofu-Bowl.
Isi, Michi und Irina gönnten sich eine Tofu-Bowl.(Bild: Andreas Tröster)

Isi, Michi und Irina etwa sind strikte Vegetarier. Auf ihrer „Tour de Fress“ am ELF-Areal wurde das Trio bei einer Bude in der Nähe der Hauptbühne („Mainstage“) fündig. Die Betreiber boten gesunde Bowls an – eine davon mit reichlich Gemüse samt Tofu und asiatisch angehauchter Sauce. „Wir waren mehrere Tage am ELF. Ich habe gleich am Anfang diesen Stand gesehen und mir gedacht: ,Das müssen wir ausprobieren!’ Es schmeckt wirklich genau so gut wie es aussieht“, meinte das Trio. 

Felix Kriegler bot etliche Matcha-Variationen an.
Felix Kriegler bot etliche Matcha-Variationen an.(Bild: Andreas Tröster)

Erstmals mit dabei beim Electric Love war Felix Kriegler mit seinem Matcha Mobil. Er hatte unzählige Matcha-Tee-Variationen auf seiner Menükarte. „Es läuft ganz gut, die Leute kommen immer mehr auf den Geschmack. Am besten verkauft sich die Matcha-Variante mit Erdbeere. Die sieht auch echt schön aus“, zog er am Sonntagnachmittag ein durchwegs zufriedenes Fazit.

Lesen Sie auch:
Mega-Festival
Electric Love verwandelt Salzburg in Partyzone
10.07.2026
Electric Love Festival
Großes Schwitzen: Tipps und Tricks gegen die Hitze
11.07.2026

Matcha hin, Tofu her: Speziell am Abend musste es dann nicht mehr allzu gesund sein. Die längsten Schlangen bildeten sich an allen Festivaltagen stets an den Bierständen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
11.07.2026 21:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
129.498 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
122.123 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
121.843 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1118 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
927 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
866 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf