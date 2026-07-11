Vitamine am Festival: „Was Gesundes schadet nie!“

Isi, Michi und Irina etwa sind strikte Vegetarier. Auf ihrer „Tour de Fress“ am ELF-Areal wurde das Trio bei einer Bude in der Nähe der Hauptbühne („Mainstage“) fündig. Die Betreiber boten gesunde Bowls an – eine davon mit reichlich Gemüse samt Tofu und asiatisch angehauchter Sauce. „Wir waren mehrere Tage am ELF. Ich habe gleich am Anfang diesen Stand gesehen und mir gedacht: ,Das müssen wir ausprobieren!’ Es schmeckt wirklich genau so gut wie es aussieht“, meinte das Trio.