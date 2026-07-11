Starnacht am Wörthersee sorgte für große Emotionen

Ein Geburtstagsfest, jede Menge gern gehörter Hits, großartige Stimmen und ganz viel Emotion – das war die fulminante Starnacht am Wörthersee 2026!
Mit einem Ständchen von mehr als 8000 Fans für Geburtstagskind Melissa Naschenweng startete die Starnacht bereits mit rührenden Momenten. Und es sollten an diesem Abend noch ganz viel mehr Emotion und einzigartige Stimmung folgen. Angelo Kelly sorgte mit einem Family-Klassiker für nostalgische Klänge, US-Popstar Ray Dalton verbreitete mit seiner beeindruckenden Stimme Gänsehaut – und Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier zeigte sich, auch mit seinem neuen Duettpartner Pietro Basile, wie gewohnt in Höchstform.
Für Publikumsliebling Semino Rossi ist die Starnacht ohnehin ein „aufgelegter Elfer“. Und das Moderationsduo Barbara Schöneberger und Hans Sigl hatte an diesem Abend leichtes Spiel – denn die Stimmung am See musste in keiner Sekunde angeheizt werden.
Ich poltere bei der Starnacht. Wir feiern außerdem noch einen runden Geburtstag und sind zum ersten Mal hier.
Kathi Breiner
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Ob Kamrad, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Natalie Holzner oder Powerfrau Maite Kelly – die Tausenden Besucher kamen aus dem Tanzen und Feiern gar nicht mehr heraus. Für etwas ruhigere Töne sorgten die heimische Dialektsängerin Ina Regen und Ela.
Wir sind sogar aus Tirol gekommen. Bei der Starnacht werde ich gemeinsam mit meiner Frau tanzen und feiern.
Günther Schwemberger
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Als Christina Stürmer schließlich die Bühne betrat, blieben keine Stimmbänder mehr geschont. Pure Eskalation im positiven Sinne dann beim Auftritt von Pizzera & Jaus. Man kann nur erahnen, was sich bei ihrem Konzert heute, Sonntag, in der Ostbucht abspielen wird. (Hinweis: Es gibt nur noch wenige Karten unter ip-media.tv oder an der Abendkasse).
Freunde von uns waren schon bei der Starnacht und haben davon geschwärmt. Nun sind wir extra aus Deutschland angereist.
Markus Kreuzberger
Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger
Für das Grande Finale des Starnachtabends sorgte Italo-Legende Al Bano. Mit all seinen großen Hits – und Schunkelstimmung. Plötzlich konnte jeder in der Ostbucht Italienisch.
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