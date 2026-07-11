Starnacht am Wörthersee sorgte für große Emotionen

Mit einem Ständchen von mehr als 8000 Fans für Geburtstagskind Melissa Naschenweng startete die Starnacht bereits mit rührenden Momenten. Und es sollten an diesem Abend noch ganz viel mehr Emotion und einzigartige Stimmung folgen. Angelo Kelly sorgte mit einem Family-Klassiker für nostalgische Klänge, US-Popstar Ray Dalton verbreitete mit seiner beeindruckenden Stimme Gänsehaut – und Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier zeigte sich, auch mit seinem neuen Duettpartner Pietro Basile, wie gewohnt in Höchstform.