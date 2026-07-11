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Ostbucht-Spektakel

Starnacht am Wörthersee sorgte für große Emotionen

Kärnten
11.07.2026 23:01
Porträt von Klaus Loibnegger
Porträt von Christian Krall
Von Klaus Loibnegger und Christian Krall

Ein Geburtstagsfest, jede Menge gern gehörter Hits, großartige Stimmen und ganz viel Emotion – das war die fulminante Starnacht am Wörthersee 2026!

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Mit einem Ständchen von mehr als 8000 Fans für Geburtstagskind Melissa Naschenweng startete die Starnacht bereits mit rührenden Momenten. Und es sollten an diesem Abend noch ganz viel mehr Emotion und einzigartige Stimmung folgen. Angelo Kelly sorgte mit einem Family-Klassiker für nostalgische Klänge, US-Popstar Ray Dalton verbreitete mit seiner beeindruckenden Stimme Gänsehaut – und Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier zeigte sich, auch mit seinem neuen Duettpartner Pietro Basile, wie gewohnt in Höchstform.

Die Ostbucht-Arena bei der Starnacht am Wörthersee.
Die Ostbucht-Arena bei der Starnacht am Wörthersee.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Schlagerstar Maite Kelly liebt die Starnacht und die österreichische Mentalität. Weswegen sie ...
Schlagerstar Maite Kelly liebt die Starnacht und die österreichische Mentalität. Weswegen sie auch 2027 Zusatzkonzerte in Graz und Wien eingeschoben hat.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Pizzera & Jaus „wärmten“ sich für ihr heutiges Konzert auf
Pizzera & Jaus „wärmten“ sich für ihr heutiges Konzert auf(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Publikumsliebling Christina Stürmer sorgte beim Publikum erst für große Emotionen, um dann die ...
Publikumsliebling Christina Stürmer sorgte beim Publikum erst für große Emotionen, um dann die Ostbucht-Arena zu rocken.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
US-Popstar-Ray Dalton riss die Menge mit seiner Stimme mit.
US-Popstar-Ray Dalton riss die Menge mit seiner Stimme mit.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Starnacht-Urgestein Semino Rossi strahlte wie immer.
Starnacht-Urgestein Semino Rossi strahlte wie immer.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Für Publikumsliebling Semino Rossi ist die Starnacht ohnehin ein „aufgelegter Elfer“. Und das Moderationsduo Barbara Schöneberger und Hans Sigl hatte an diesem Abend leichtes Spiel – denn die Stimmung am See musste in keiner Sekunde angeheizt werden.

Zitat Icon

Ich poltere bei der Starnacht. Wir feiern außerdem noch einen runden Geburtstag und sind zum ersten Mal hier.

Kathi Breiner

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Ob Kamrad, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Natalie Holzner oder Powerfrau Maite Kelly – die Tausenden Besucher kamen aus dem Tanzen und Feiern gar nicht mehr heraus. Für etwas ruhigere Töne sorgten die heimische Dialektsängerin Ina Regen und Ela.

Zitat Icon

Wir sind sogar aus Tirol gekommen. Bei der Starnacht werde ich gemeinsam mit meiner Frau tanzen und feiern.

Günther Schwemberger

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Als Christina Stürmer schließlich die Bühne betrat, blieben keine Stimmbänder mehr geschont. Pure Eskalation im positiven Sinne dann beim Auftritt von Pizzera & Jaus. Man kann nur erahnen, was sich bei ihrem Konzert heute, Sonntag, in der Ostbucht abspielen wird. (Hinweis: Es gibt nur noch wenige Karten unter ip-media.tv oder an der Abendkasse).

Zitat Icon

Freunde von uns waren schon bei der Starnacht und haben davon geschwärmt. Nun sind wir extra aus Deutschland angereist.

Markus Kreuzberger

Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger

Für das Grande Finale des Starnachtabends sorgte Italo-Legende Al Bano. Mit all seinen großen Hits – und Schunkelstimmung. Plötzlich konnte jeder in der Ostbucht Italienisch.

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