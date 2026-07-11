Meloni, Merz und Macron auf Irans „Todesliste“

Der Iran meint, die Verantwortlichen für den Tod des iranischen Religionsführers Ali Khamenei identifiziert zu haben – und hat in diesem Zuge einige europäische Politiker auf eine „Todesliste“ gesetzt. Unter anderem wird Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit Vergeltung gedroht.
Die sogenannte schwarze Liste wurde von der iranischen Zeitung „Hamshahri“, die der Stadtverwaltung von Teheran gehört, veröffentlicht. Alle Politiker, die die iranische Führung offenbar tot sehen möchte, sind dabei in orangefarbener Häftlingskleidung dargestellt.
Beim Klick auf den X-Beitrag sieht man die gesamte „Todesliste“ der Mullahs:
Trump und Netanyahu fürhen Liste an
Ganz oben auf der Liste sind US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angeführt, auf deren Stirn sogar ein Fadenkreuz befindet. Damit soll wohl unmissverständlich signalisiert werden, dass diese ins Visier der Mullahs geraten sind.
„Schwerwiegende und beunruhigende Darstellung“
Auf der Liste erscheinen außerdem der britische Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sowie mehrere hochrangige US-amerikanische und israelische Regierungsvertreter. Der Präsident der italienischen Abgeordnetenkammer, Lorenzo Fontana, sprach Meloni seine „volle Solidarität“ aus. Er bezeichnete die Veröffentlichung des iranischen Blattes als „schwerwiegende und beunruhigende Darstellung“.
Die Veröffentlichung erfolgte am selben Tag, an dem ein Schreiben von Khameneis Sohn Mojtaba verbreitet wurde. Darin wird den mutmaßlichen Mördern seines Vaters Vergeltung angedroht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.