Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Beunruhigend“

Meloni, Merz und Macron auf Irans „Todesliste“

Außenpolitik
11.07.2026 21:52
Diese Politiker will der Iran offenbar tot sehen – was auch mit stilisierten Einschusslöchern ...
Diese Politiker will der Iran offenbar tot sehen – was auch mit stilisierten Einschusslöchern auf der Grafik verbildlicht werden soll.(Bild: Hamshahri)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Iran meint, die Verantwortlichen für den Tod des iranischen Religionsführers Ali Khamenei identifiziert zu haben – und hat in diesem Zuge einige europäische Politiker auf eine „Todesliste“ gesetzt. Unter anderem wird Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni mit Vergeltung gedroht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die sogenannte schwarze Liste wurde von der iranischen Zeitung „Hamshahri“, die der Stadtverwaltung von Teheran gehört, veröffentlicht. Alle Politiker, die die iranische Führung offenbar tot sehen möchte, sind dabei in orangefarbener Häftlingskleidung dargestellt.

Beim Klick auf den X-Beitrag sieht man die gesamte „Todesliste“ der Mullahs:

Trump und Netanyahu fürhen Liste an
Ganz oben auf der Liste sind US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angeführt, auf deren Stirn sogar ein Fadenkreuz befindet. Damit soll wohl unmissverständlich signalisiert werden, dass diese ins Visier der Mullahs geraten sind. 

 „Schwerwiegende und beunruhigende Darstellung“
Auf der Liste erscheinen außerdem der britische Premierminister Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sowie mehrere hochrangige US-amerikanische und israelische Regierungsvertreter. Der Präsident der italienischen Abgeordnetenkammer, Lorenzo Fontana, sprach Meloni seine „volle Solidarität“ aus. Er bezeichnete die Veröffentlichung des iranischen Blattes als „schwerwiegende und beunruhigende Darstellung“.

Lesen Sie auch:
Der US-Präsident Donald Trump sagt, er sei „Nummer eins auf der Todesliste“ der Iraner.
Fürchtet um sein Leben
Trump: Iran wird „komplett vernichtet“, wenn …
11.07.2026
Nach Eskalation
Trump: „Die USA stimmen neuen Iran-Gesprächen zu“
10.07.2026

Die Veröffentlichung erfolgte am selben Tag, an dem ein Schreiben von Khameneis Sohn Mojtaba verbreitet wurde. Darin wird den mutmaßlichen Mördern seines Vaters Vergeltung angedroht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.07.2026 21:52
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Der Ganzkörperbadeanzug sorgt immer wieder für Diskussionen.
Krone Plus Logo
Burkini-Urteil
Warum auch zu wenig Stoff zu Klagen führen kann
Einen Tag nach dem Amokalarm in Bayern sind weitere Details zu dem Verdächtigen bekannt ...
Amokalarm in Bayern
„Echte Helden“: Schüler retteten verletzte Opfer
krone.tv fragt nach
Pflege-Frust? „Asylwerber sollen mitarbeiten!“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Mirjam Puchner genießt ihr Leben als Pensionistin
129.498 mal gelesen
Mirjam Puchner genießt das Leben.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
122.123 mal gelesen
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Ski Alpin
Nach Krankheit: Schweizer Ski-Legende verstorben
121.843 mal gelesen
Roland Collombin ist im Alter von 75 Jahren verstorben.
Wirtschaft
Preis-Schock droht: Weltmarkt fehlt Putins Diesel
1118 mal kommentiert
Die Russen haben wegen der Sprit-Krise im Land ein Exportverbot für Diesel verhängt. Das könnte ...
Wien
Streit um Mädchen: Bub (12) sticht auf Freunde ein
927 mal kommentiert
Die blutigen Szenen spielten sich im Wielandpark ab. Der Bub nahm zum Treffen ein Messer mit.
Tirol
Aufgespritzte Lippen: Beliebte Lehrerin musste weg
866 mal kommentiert
Ein letztes Mal noch Lachen vor der Berufsschule: Melanie Stanojevic wollte unbedingt bleiben.
Mehr Außenpolitik
„Jede Frage richtig“
Trump rühmt sich mit fehlerfreiem Kognitionstest
„Beunruhigend“
Meloni, Merz und Macron auf Irans „Todesliste“
Nachhilfe notwendig!
Weit weg von 1: So haben Sie die Koalition benotet
Verheerende Angriffe
Russen feuerten Gleitbomben in belebtes Gebiet
Krone Plus Logo
Nach Debakel in Graz
Wo das SPÖ-Rot weiterhin die Modefarbe bleibt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf