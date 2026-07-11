Kap Verde: WM-Märchen löst Tourismus-Boom aus

Laut Daten von Trip.com, die von der Global Times zitiert werden, stieg die Zahl chinesischer Touristen, die nach Kap Verde suchten, bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 388 Prozent und im Vergleich zum Vormonat um 852 Prozent! Die Flugbuchungen in den Inselstaat legten um 76 Prozent zu, die Hotelbuchungen um 46 Prozent.