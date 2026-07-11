Kap Verde: WM-Märchen löst Tourismus-Boom aus

Kap Verde ist die absolute Sensation der Fußball-WM. Der Inselstaat mit seinen 593.000 Einwohnern zog als krasser Außenseiter furios in die K.-o.-Phase ein und unterlag dort nur knapp dem regierenden Weltmeister Argentinien. Die beeindruckenden Leistungen hinterließen Spuren – auch touristisch. Denn das Land entwickelt sich zunehmend zum begehrten Reiseziel ...
Die Mannschaft mit dem Spitznamen „Die Blauen Haie“ beendete ihre WM-Reise am 3. Juli nach einer 2:3-Niederlage gegen Titelverteidiger Argentinien um Superstar Lionel Messi im Sechzehntelfinale nach Verlängerung. In der Gruppenphase gab es drei Remis, darunter ein sensationelles 0:0 gegen Europameister Spanien.
40-jähriger Torhüter begeisterte
Einer der vielen Lichtblicke bei Kap Verde war der 40-jährige Torhüter Vozinha (siehe Bild unten), der mit einer Reihe herausragender Paraden beinahe eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte verhindert hätte.
WM-Helden frenetisch empfangen
Trotz des Ausscheidens steht der Inselstaat seither Kopf. Fans bereiteten ihren Helden einen fulminanten Empfang. Doch nicht nur das. Das Land entwickelt sich immer mehr zum Tourismusmagneten.
Fotoserie von Kap Verdes Ankunft in der Heimat:
Um 5000 (!) Prozent mehr Suchanfragen aus den USA
Laut Medienberichten sind etwa die Suchanfragen aus den USA im Vergleich zum Vorjahr um sagenhafte 5000 Prozent gestiegen!
Laut Daten von Trip.com, die von der Global Times zitiert werden, stieg die Zahl chinesischer Touristen, die nach Kap Verde suchten, bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 388 Prozent und im Vergleich zum Vormonat um 852 Prozent! Die Flugbuchungen in den Inselstaat legten um 76 Prozent zu, die Hotelbuchungen um 46 Prozent.
Ich möchte dieses kleine Land mit seinem erstaunlich widerstandsfähigen Geist unbedingt mit eigenen Augen sehen.
Die chinesische Schauspielerin Ma Sichun
Kap Verde: Gewaltiger Boom auch in China
Tongcheng Travel berichtete außerdem, dass die Suchanfragen nach dem Inselstaat als Reiseziel in den 24 Stunden nach dem Spiel Argentinien gegen Kap Verde am 4. Juli im Vergleich zur Vorwoche um über 200 % gestiegen sind. Besonders großes Interesse zeigten Nutzer in Shanghai, Guangzhou, Peking und Shandong.
Die Nachfrage nach individuell gestalteten Reisen nach Westafrika steigt rasant, insbesondere nach Kombinationsreisen wie „Kap Verde – Lissabon“ oder Inselrundreisen auf den Kap Verden.
Daten von HopeGoo, der internationalen Reiseplattform von Tongcheng Travel, zeigen, dass die Suchanfragen nach Anschlussflügen von Hongkong (China) über Europa nach Kap Verde innerhalb einer Woche um das Zwölffache gestiegen sind.
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