„Geburt“ der Roten Karte: Argentinier Rattin tot

Der Argentinier Antonio Rattin ist durch seinen legendären Streit mit dem deutschen Schiedsrichter Rudolf Kreitlein bei der WM 1966 in die Geschichte des Weltfußballs eingegangen. Die Szene war ausschlaggebend für die Einführung Gelber und Roter Karten. Nun ist der einstige Mittelfeldspieler nach Angaben seines ehemaligen Klubs Boca Juniors im Alter von 89 Jahren gestorben.