Dieser Postler kickte bei der WM für Österreich

Er kickte für Österreich bei der WM 1990 in Italien, wurde mit der Austria dreimal Meister – und ist nunmehr seit 18 Jahren bei der Post! Ja, richtig! Es ist der ehemalige Abwehrriese Ernst Aigner, der auf dem Instagram-Account der Post mit Frankreich seinen Weltmeister-Tipp abgegeben hat.
„Hallo, grüß‘ euch, mein Name ist Ernst Aigner! Ich habe im Nationalteam gespielt, mit dem Highlight der WM 1990 in Italien“, startet der heute 59-Jährige das Video in der Arbeits-Kleidung der Post, bei der er seit 18 Jahren tätig ist. „Ich habe eigentlich auch während meiner aktiven Karriere gearbeitet“, setzt er fort, weil in seiner Zeit nur die wenigstens mit dem Verdienst eines Fußballers ausgesorgt hätten. Und das, obwohl er sogar elfmal im Nationalteam – davon dreimal bei der WM – gespielt hat.
Drei WM-Spiele
Aigner zählte Anfang der 1990er-Jahre zu den wichtigsten Defensiv-Spielern des Landes, spielte bei der WM neben Pfeffer, Pecl und Streiter gegen Italien, Tschechien und die USA durch. Auf Vereinsebene feierte Aigner seine größten Erfolge mit der Austria, wo er eine der erfolgreichsten Phasen der Klubgeschichte mitprägte. Zwischen 1991 und 1993 gewann er mit den „Veilchen“ drei Meistertitel in Serie, dazu dreimal den ÖFB-Cup sowie mehrere Supercup-Erfolge.
Bereits zuvor hatte er sich bei der Admira als zuverlässiger Abwehrspieler etabliert und mit dem Verein den Vizemeistertitel errungen. Die Karriere ausklingen ließ der 1,96-Meter-Mann beim SC Sollenau, wo er schließlich seine Schuhe mit 44 Jahren endgültig an den Nagel gehängt hatte.
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