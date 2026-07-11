Dieser Postler kickte bei der WM für Österreich

„Hallo, grüß‘ euch, mein Name ist Ernst Aigner! Ich habe im Nationalteam gespielt, mit dem Highlight der WM 1990 in Italien“, startet der heute 59-Jährige das Video in der Arbeits-Kleidung der Post, bei der er seit 18 Jahren tätig ist. „Ich habe eigentlich auch während meiner aktiven Karriere gearbeitet“, setzt er fort, weil in seiner Zeit nur die wenigstens mit dem Verdienst eines Fußballers ausgesorgt hätten. Und das, obwohl er sogar elfmal im Nationalteam – davon dreimal bei der WM – gespielt hat.