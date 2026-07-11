„Jeden Tag geht in Tirol ein Betrieb insolvent“

Negativer Spitzenreiter

Gemessen an den Passiva nimmt Tirol im Bundesländervergleich die Spitzenposition ein. Das hat vor allem mit der Insolvenz der Laura Privatstiftung rund um Pleitier René Benko zu tun, in der zwar 1,7 Milliarden Euro an Forderungen angemeldet wurden. Davon wurden jedoch bisher nur 32 Millionen Euro anerkannt. Unter den „Top 10“ befindet sich auch die Pleite der Nothegger Transport Logistik GmbH mit rund 36,4 Millionen Euro Passiva. „Das Unternehmen ist nach wie vor bemüht, die Finanzierung für einen Sanierungsplan aufzubringen“, erklärt dazu Schumacher.