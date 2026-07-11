Achtsame Nachbarn retten Bewohnerin aus Rauchhölle

Frau wurde ins Spital gebracht

Während die Einsatzkräfte alarmiert wurden, handelten die Nachbarn entschlossen: Sie konnten die 65-jährige Bewohnerin aus der stark verrauchten Wohnung ins Freie bringen und ihr damit vermutlich Schlimmeres ersparen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung zur weiteren medizinischen Abklärung in das Spital nach Schwaz gebracht.