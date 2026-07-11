Achtsame Nachbarn retten Bewohnerin aus Rauchhölle

Dichter Rauch drang am Samstagnachmittag aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Jenbach in Tirol. Aufmerksame Nachbarn reagierten sofort, alarmierten die Einsatzkräfte und retteten eine 65-jährige Bewohnerin aus der bereits stark verrauchten Wohnung.
Dramatische Szenen spielten sich am Samstag gegen 17.15 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Jenbach (Bezirk Schwaz) ab. Eine 47-jährige Bewohnerin bemerkte plötzlich Brandgeruch und wenig später Rauch, der aus der benachbarten Wohnung drang. Ohne zu zögern, setzte sie den Notruf ab.
Frau wurde ins Spital gebracht
Während die Einsatzkräfte alarmiert wurden, handelten die Nachbarn entschlossen: Sie konnten die 65-jährige Bewohnerin aus der stark verrauchten Wohnung ins Freie bringen und ihr damit vermutlich Schlimmeres ersparen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung zur weiteren medizinischen Abklärung in das Spital nach Schwaz gebracht.
Brandursache bereits geklärt
Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer durch mehrere Zigarettenstummel ausgelöst worden sein. Diese setzten offenbar einen Wohnzimmertisch in Brand, wodurch sich der Rauch rasch in der Wohnung ausbreitete.
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