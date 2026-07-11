Norwegen erwischt England mit Traumtor eiskalt

Was für ein Traumtor! Andreas Schjeldrup brachte Norwegen im WM-Viertelfinale gegen England am Samstag mit einem unfassbaren Treffer mit 1:0 in Führung.
Berg eroberte gegen England-Star Kane den Ball, spielte weiter zu Ödegaard, der auf der linken Seite Schjelderup bediente. Der Benfica-Legionär zog ab und der Ball landete via Innenpfosten im Netz – ein echtes Traumtor (36.)!
Die Engländer beschwerten sich sofort, weil sie in der Entstehung ein Foul an Kane gesehen haben wollten. Doch Schiedsrichter Turpin und auch der Video Assistant Referee hatten nichts zu beanstanden, der Treffer zählte. Die Norweger konnten die Führung nicht in die Pause retten, Bellingham glich noch aus.
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