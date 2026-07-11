Nach zehn Jahren am Wasser jetzt auf Bahn zuhause

Das mit Erfolg. Samstagabend holte er sich über 400 Meter (55,84 Sekunden) bei den Landesmeisterschaften in Rif erstmals den Titel. Sonntag (10.30) greift er auf seiner Hauptdisziplin, 800 Meter, an und peilt eine Zeit knapp über zwei Minuten an. „In den nächsten vier Jahren möchte ich bei den Österreichischen Meisterschaften eine Medaille holen“, gibt der Elsbethener die Richtung vor.