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Nach zehn Jahren am Wasser jetzt auf Bahn zuhause

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.07.2026 23:00
Patrick Pesti lief Samstag bei den Landesmeisterschaften über 400 Meter zum Sieg.
Patrick Pesti lief Samstag bei den Landesmeisterschaften über 400 Meter zum Sieg.(Bild: Christoph Kolland)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Patrick Pesti wechselte vor zwei Jahren vom Rudern zum Laufen und wurde bei den Landesmeisterschaften belohnt. Katharina Stöger sucht nach einer Verletzung noch ihre Topform. Sonntag steigt Teil zwei in Rif.

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Zehn Jahre lang gerudert, dann zur Leichtathletik gewechselt: Patrick Pesti (Union Salzburg LA) hat in den vergangenen zwei Jahren eine Transformation hingelegt. „Beim Rudersport ist nichts mehr weitergegangen“, kam 2024 die Einsicht. Da die Belastung ähnlich sei, tauschte er das Boot gegen die Laufschuhe.

Das mit Erfolg. Samstagabend holte er sich über 400 Meter (55,84 Sekunden) bei den Landesmeisterschaften in Rif erstmals den Titel. Sonntag (10.30) greift er auf seiner Hauptdisziplin, 800 Meter, an und peilt eine Zeit knapp über zwei Minuten an. „In den nächsten vier Jahren möchte ich bei den Österreichischen Meisterschaften eine Medaille holen“, gibt der Elsbethener die Richtung vor.

Katharina Stöger.
Katharina Stöger.(Bild: Christoph Kolland)
Lucrezia Sartori.
Lucrezia Sartori.(Bild: Christoph Kolland)
Michael Skosana gewann den Dreisprung.
Michael Skosana gewann den Dreisprung.(Bild: Christoph Kolland)

Knapp hinter ihm (58,15 Sekunden) kam Katharina Stöger ins Ziel und feierte damit den Damen-Titel. „Ich bin zurzeit noch nicht ganz zufrieden mit der Form“, kämpft sie sich nach einem Ermüdungsbruch im Mittelfuß im Vorjahr erst zurück zu ihrer Topform.

Weitere Landesmeistertitel: 1500 Meter, Herren: Paul Del-Negro, Damen: Agata Strausa. – 100 Meter Hürden, Damen: Katharina Hopfgartner. – Dreisprung, Herren: Michael Skosana, Damen: Lucrezia Sartori. – Diskuswurf, Herren: Lukas Stiper, Damen: Barbara Mayr. – Hammerwurf, Herren: Trvrtko Roncevic, Damen: Cristina Roberts Nadal. – Hochsprung, Herren: Felix Penninger, Damen: Katharina Hopfgartner.

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