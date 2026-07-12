Iran sperrt Straße von Hormuz nach Warnschuss

Verhandlungen in Maskat über mautfreie Lösung

In der omanischen Hauptstadt Maskat verhandelten der iranische Außenminister Abbas Araqchi und sein Amtskollege Badr al-Busaidi. Oman schlug eine gebührenfreie Lösung vor: Die südliche Route bliebe frei, die nördliche entlang der Küste des Iran würde eine Genehmigung erfordern. Laut Berichten steht eine Zustimmung Teherans noch aus. Die Verhandlungen sind Teil eines US-iranischen Rahmenabkommens.