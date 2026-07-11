Romantisch! ÖFB-Kicker hat sich nach WM verlobt

Österreichs WM-Kicker Alexander Prass hat sich verlobt! Der 25-jährige hat Hoffenheim-Legionär seiner langjährigen Partnerin Lisa Ledinek während des Karibik-Urlaubs einen romantischen Heiratsantrag gemacht.
Und Lisa hat „Ja“ gesagt! „Ich werde meinen besten Freund heiraten!“, schreibt sie auf Instagram neben einigen romantischen Fotos vom Antrag.
Ganz wie es sich gehört, ging Prass vor ihr auf die Knie. Auch den Teamkollegen im ÖFB-Team hat‘s gefallen. Beinahe alle quittierten die Verlobung mit Herzchen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.