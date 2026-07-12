Kameraseil berührt: England-Treffer war irregulär

VAR hätte eingreifen müssen

Nyland lief sofort zu Schiedsrichter Turpin und protestierte, doch der Unparteiische hatte nichts zu beanstanden. Dem Regelwerk nach hätte der Video Assistant Referee in diesem Fall zwingend eingreifen müssen - das bestätigte auch der frühere Topschiedsrichter Mark Clattenburg bei FOX.