Kameraseil berührt: England-Treffer war irregulär

Aufregung beim WM-Viertelfinale zwischen England und Norwegen am späten Samstagabend (MESZ): Der Ausgleichstreffer der „Three Lions“ zum 1:1 durch Bellingham kurz vor dem Halbzeitpfiff hätte nicht zählen dürfen.
Nach einem Abstoß von Norwegens Keeper Nyland touchierte der Ball das Seil der Aufhängung einer Sky-Cam im Stadion von Miami. Wenige Sekunden später gelang den Engländern das Ausgleichstor.
VAR hätte eingreifen müssen
Nyland lief sofort zu Schiedsrichter Turpin und protestierte, doch der Unparteiische hatte nichts zu beanstanden. Dem Regelwerk nach hätte der Video Assistant Referee in diesem Fall zwingend eingreifen müssen - das bestätigte auch der frühere Topschiedsrichter Mark Clattenburg bei FOX.
„Wenn der Ball ein Objekt berührt, das nicht zum Spielfeld gehört, muss das Spiel unterbrochen werden“, so der Engländer.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.