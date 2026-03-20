Blau-Weiß kämpft im Derby gegen den Ried-Fluch

Zweiter Derby-Kracher in dieser Woche! Drei Tage nach dem so schmerzhaften 1:2 nach Verlängerung im so wichtigen Cup-Halbfinale gegen den LASK muss Ried heute in der Liga zu Schlusslicht Blau-Weiß. Oder besser gesagt: darf! Denn nicht nur, dass die zehn Punkte vorm Schlusslicht liegenden Innviertler heute nichts zu verlieren, sondern nur den im Erfolgsfall wohl endgültigen Klassenerhalt zu gewinnen haben. Spiele in der Stahlstadt sind für Ried schon traditionell ein Genuss.