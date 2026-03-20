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OÖ-Duell in Linz

Blau-Weiß kämpft im Derby gegen den Ried-Fluch

Oberösterreich
21.03.2026 00:13
Die Rieder (re. Pomer) sind wahre Linz-Experten (li. Pasic von Blau-Weiß).
Die Rieder (re. Pomer) sind wahre Linz-Experten (li. Pasic von Blau-Weiß).(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Porträt von Georg Leblhuber
Von Oliver Gaisbauer und Georg Leblhuber

Das erste Derby dieser Woche ist noch in aller Munde, da steigt heute schon das zweite! Drei Tage nach dem bitteren 1:2 nach Verlängerung gegen den LASK gastiert die SV Ried beim FC Blau-Weiß. Die Linzer kämpfen gegen die Innviertler auch gegen einen Fluch, werden dabei von der Fan-Tribüne aus von Ex-Trainer Scheiblehner unterstützt.

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Zweiter Derby-Kracher in dieser Woche! Drei Tage nach dem so schmerzhaften 1:2 nach Verlängerung im so wichtigen Cup-Halbfinale gegen den LASK muss Ried heute in der Liga zu Schlusslicht Blau-Weiß. Oder besser gesagt: darf! Denn nicht nur, dass die zehn Punkte vorm Schlusslicht liegenden Innviertler heute nichts zu verlieren, sondern nur den im Erfolgsfall wohl endgültigen Klassenerhalt zu gewinnen haben. Spiele in der Stahlstadt sind für Ried schon traditionell ein Genuss.

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