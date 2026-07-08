„Das klare Ziel ist es, Skoda erneut weh zu tun!“

Während Simon Wagner in Österreich kurz vor seinem sechsten Titel in Folge steht, läuft es heuer für den Mühlviertler umgekehrt zum letzten Jahr in Tschechien nicht nach Wunsch. Umso mehr will er aber ausgerechnet in der Skoda-Hochburg Mladá Boleslav mit seinem Hyundai den Vorjahressieg wiederholen.
In den Ergebnislisten der heimischen Rallye-Staatsmeisterschaftsläufe war in den vergangenen Jahren vor allem eine Marke omnipräsent – mittlerweile ist aber Skoda in Österreich fast von der Bildfläche verschwunden. Zumal in der aktuellen Saison in den Top 5 vorm nächsten Lauf nächste Woche in Weiz nur noch ein Fahrer mit dem tschechischen Herrsteller Vollgas gibt.
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