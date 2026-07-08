„Das klare Ziel ist es, Skoda erneut weh zu tun!“

In den Ergebnislisten der heimischen Rallye-Staatsmeisterschaftsläufe war in den vergangenen Jahren vor allem eine Marke omnipräsent – mittlerweile ist aber Skoda in Österreich fast von der Bildfläche verschwunden. Zumal in der aktuellen Saison in den Top 5 vorm nächsten Lauf nächste Woche in Weiz nur noch ein Fahrer mit dem tschechischen Herrsteller Vollgas gibt.