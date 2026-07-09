Ex-Bauamtsleiter wegen Amtsmissbrauch angeklagt

Hohe Schadenssumme

Dadurch sei der Gemeinde ein Schaden in Höhe von 2,4 Millionen Euro entstanden. „Der Angeklagte gibt an, dass er alleine für die Verrechnung verantwortlich gewesen ist und sich überlastet fühlte“, so Staatsanwalt Franz Zimmer. Auch die vermeintliche Schadenshöhe würde er anzweifeln. Für den Prozess sind mehrere Zeugen beantragt, darunter der Bürgermeister der Gemeinde.