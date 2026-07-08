Mehr Firmenpleiten, weniger eröffnete Insolvenzen

AKV-Experte Daniel Nobis erklärt: „Immer mehr Insolvenzanträge werden vom Gericht abgewiesen – etwa weil kein kostendeckendes Vermögen vorhanden ist oder keine Zahlungsunfähigkeit festgestellt werden kann.“ Insgesamt wurden 207 Anträge nicht eröffnet, das entspricht einem Plus von 22,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach der Zahl der Verfahren liegt Oberösterreich österreichweit erneut auf Rang drei – hinter Wien und Niederösterreich. Die meisten Firmenpleiten gab es im Handel samt Kfz-Reparatur (75 Verfahren), gefolgt von der Baubranche (60) sowie Beherbergung und Gastronomie (41).