Mehr Firmenpleiten, weniger eröffnete Insolvenzen

430 Unternehmen meldeten im ersten Halbjahr Insolvenz an – so viele wie seit Jahren nicht mehr. Tatsächlich eröffnet wurden jedoch weniger Verfahren als im Vorjahr. Gleichzeitig verschärft sich die Lage bei den Privatpleiten deutlich: Oberösterreich verzeichnet hier den stärksten Anstieg aller Bundesländer.
m ersten Halbjahr 2026 wurden 430 Firmeninsolvenzen beantragt – um 6,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Tatsächlich eröffnet wurden aber nur 223 Verfahren und damit sogar um 4,7 Prozent weniger als noch 2025. Das zeigt die aktuelle Halbjahresstatistik des AKV, die gestern vorgelegt wurde.
AKV-Experte Daniel Nobis erklärt: „Immer mehr Insolvenzanträge werden vom Gericht abgewiesen – etwa weil kein kostendeckendes Vermögen vorhanden ist oder keine Zahlungsunfähigkeit festgestellt werden kann.“ Insgesamt wurden 207 Anträge nicht eröffnet, das entspricht einem Plus von 22,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach der Zahl der Verfahren liegt Oberösterreich österreichweit erneut auf Rang drei – hinter Wien und Niederösterreich. Die meisten Firmenpleiten gab es im Handel samt Kfz-Reparatur (75 Verfahren), gefolgt von der Baubranche (60) sowie Beherbergung und Gastronomie (41).
Bei den großen Pleiten im ersten Halbjahr steht der Österreich-Ableger der deutschen Kette Hellweg mit 23,8 Millionen Euro Schulden an der Spitze. Dahinter folgen die M. Lienbacher GmbH mit 14 Millionen Euro sowie die Green Business Center Linz GmbH mit 12,95 Millionen € Passiva.
Ein ganz kleiner Lichtblick. Die gesamten Verbindlichkeiten der Firmeninsolvenzen in OÖ gingen leicht auf 210 Millionen Euro zurück. Auch die Zahl der betroffenen Beschäftigten sank leicht von 1120 auf etwa 1050 Personen. Deutlich schlechter fällt die Entwicklungen bei den Privatinsolvenzen aus. Diese Zahl stieg im ersten Halbjahr auf eakt 843 Verfahren – ein Plus von mehr als 10%.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.