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„Uns wurde das größte Ziel im Sport genommen“

Sport
09.07.2026 06:30
Schrieb in der Nordischen Kombi Geschichte: Österreichs Katharina Gruber (17).
Schrieb in der Nordischen Kombi Geschichte: Österreichs Katharina Gruber (17).(Bild: GEPA)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Der Schock bei Athleten, Funktionären und Trainern in der Nordischen Kombination ist groß, nachdem das IOC die Sportart nach 102 Jahren aus dem Olympia-Programm gekickt hat. Auch Österreichs Katharina Gruber, die letzte Saison Kombi-Geschichte geschrieben hat, drückt ihren Frust aus. ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer sagt indes volle Unterstützung zu.

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Sie postete ein Foto, auf dem sie im Schnee liegt und dazu Worte wie „leer“, „traurig“, „verzweifelt“, „sprachlos“, „schockiert“, „wütend“: Deutschlands beste Nordische Kombiniererin Nathalie Armbruster drückte aus, wie sich Athleten der Traditionssportart fühlen, die nach 102 Jahren vom IOC für Olympia 2030 aus dem Programm gekickt wurde.

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