„Uns wurde das größte Ziel im Sport genommen“

Der Schock bei Athleten, Funktionären und Trainern in der Nordischen Kombination ist groß, nachdem das IOC die Sportart nach 102 Jahren aus dem Olympia-Programm gekickt hat. Auch Österreichs Katharina Gruber, die letzte Saison Kombi-Geschichte geschrieben hat, drückt ihren Frust aus. ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer sagt indes volle Unterstützung zu.