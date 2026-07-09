„Hundefleisch“ in Asia-Lokal sorgt für Entrüstung

In den sozialen Medien sorgt das Video für heftige Kritik. Der Grund: Während im Hintergrund ein Hund winselt, läuft eine junge Frau zu einem Teller mit Essen, hebt ihn auf und sagt: „Bei uns erwartet euch eine große Auswahl an Speisen. Überzeugt euch selbst und kommt vorbei.“