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Video als Auslöser

„Hundefleisch“ in Asia-Lokal sorgt für Entrüstung

Oberösterreich
09.07.2026 05:00
Dieses Asia-Lokal in Linz steht nach einem TikTok-Video in der Kritik – mittlerweile hat man ...
Dieses Asia-Lokal in Linz steht nach einem TikTok-Video in der Kritik – mittlerweile hat man sich entschuldigt.(Bild: Kerschbaummayr Werner, Krone KREATIV)
Porträt von Anna Jaschek
Von Anna Jaschek

Ein winselnder Hund, ein Teller Essen – und plötzlich überschlagen sich die Reaktionen im Netz. Ein TikTok-Werbevideo eines Linzer Asia-Restaurants sorgt aktuell für heftige Diskussionen – was sogar das Model dazu brachte, sich zu äußern.

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In den sozialen Medien sorgt das Video für heftige Kritik. Der Grund: Während im Hintergrund ein Hund winselt, läuft eine junge Frau zu einem Teller mit Essen, hebt ihn auf und sagt: „Bei uns erwartet euch eine große Auswahl an Speisen. Überzeugt euch selbst und kommt vorbei.“

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