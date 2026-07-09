Finanzielle Zukunft der Linzer Med-Uni ist unklar

Verbindliche Zusage fehlt

Gesundheitsreferentin und LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) bestätigte, dass seit rund einem Jahr sowohl auf politischer als auch auf Beamtenebene Gespräche mit dem Bund laufen. Man fühle sich in Wien zwar „gehört, ernst genommen und wertgeschätzt“, nun brauche es aber eine verbindliche Zusage, um den Ausbau absichern zu können. Hinter den Kulissen wächst der Zeitdruck. KUK-Geschäftsführer Meinhard Lukas macht keinen Hehl daraus, dass ohne rasche Einigung mit dem Bund die Planungssicherheit verloren geht. Der weitere Ausbau stünde auf der Kippe. Eine Vereinbarung soll deshalb spätestens im ersten Halbjahr 2027 stehen.