„Sind wir bald da?“: Ganz entspannt in den Urlaub

Lange Autofahrten mit Kindern müssen kein Geduldsspiel sein! Mit diesen einfachen Tipps und Tricks von Bloggerin Julia Peneder – ganz ohne Bildschirm – beginnt das Feriengefühl schon bei der Anreise.
„Sind wir bald da?“ Eltern kennen es: Wenn sich Kinder unterwegs langweilen, kann die Vorfreude auf den Urlaub ganz schnell kippen. Wie die Anreise entspannt gelingt, verrät Julia Peneder aus Gmunden. Die Pädagogin ist ein Profi in Sachen kreative Lifehacks und inspiriert mit ihrem Instagram-Account „julia.kreativblog“ mehr als 180.000 Eltern. Ihr Top-Tipp für längere Reisen? Ihre sogenannten „Allzeit-bereit“-Rucksäcke: „Vor jedem Urlaub bekommen die Kinder einen kleinen Reiserucksack mit Überraschungen wie Büchlein, Stickern, Reisespielen, Wassermalbüchern oder kreativen Beschäftigungen, dazu noch ein paar Snacks. Sie freuen sich immer total, wenn vor der Abfahrt schon das Rucksackerl am Kindersitz bereit liegt“, erzählt die Bloggerin. Praktisch: Solche fertig gepackten Rucksäcke lassen sich auch ins Restaurant und überall dorthin mitnehmen, wo Wartezeiten überbrückt werden müssen und Eltern auf digitale Medien verzichten wollen. „Gerade wenn man lebhafte Kinder hat, so wie wir, ist das sehr zu empfehlen.“
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