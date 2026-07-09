Daniel Hochreiter wurde als Direktor bestätigt

Erfahrung am internationalen Parkett

Der 35-jährige Musikwissenschafter sammelte erste berufliche Erfahrungen bei der Camerata Salzburg und der Salzburg Biennale, bevor er nach Wien wechselte und dort bei einer der führenden Künstleragenturen Europas tätig war.

Im März 2023 kehrte der gebürtige Welser nach Oberösterreich zurück und übernahm die Geschäftsführung des Festivals „OÖ. Stiftskonzerte“ sowie der Konzertreihe „musica sacra“.