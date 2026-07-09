Daniel Hochreiter wurde als Direktor bestätigt

Daniel Hochreiter wurde nun als künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz bestätigt. Er hatte diese Funktion bereits seit September 2025 interimistisch inne und konnte in dieser Zeit wesentliche Akzente in der künstlerischen Planung sowie in der strategischen Weiterentwicklung des Orchesters setzen.
„Die vergangenen Monate haben mir einmal mehr gezeigt, mit wie viel Leidenschaft, Exzellenz und Engagement hier gearbeitet wird und welch großen musikalischen Schatz wir in Oberösterreich haben“, sagt Daniel Hochreiter. Dass der Musikexperte nun als künstlerischer Direktor bestätigt wurde, erfüllt ihn mit Freude, auch weil er bereits als Jugendlicher die Konzerte des Bruckner Orchesters besuchte und schätzte.
Hochreiter wird künftig mit zwei Chefdirigenten zusammenarbeiten: dem noch amtierenden Markus Poschner sowie dem designierten Chefdirigenten Christoph Koncz.
Über seine Vorhaben sagt er: „Mein Ziel wird es sein, Bewährtes weiterzuentwickeln, neue Impulse zu setzen, die nationale und internationale Positionierung zu stärken sowie die enge Verbundenheit mit dem Kulturstandort Oberösterreich weiter zu vertiefen.“
Erfahrung am internationalen Parkett
Der 35-jährige Musikwissenschafter sammelte erste berufliche Erfahrungen bei der Camerata Salzburg und der Salzburg Biennale, bevor er nach Wien wechselte und dort bei einer der führenden Künstleragenturen Europas tätig war.
Im März 2023 kehrte der gebürtige Welser nach Oberösterreich zurück und übernahm die Geschäftsführung des Festivals „OÖ. Stiftskonzerte“ sowie der Konzertreihe „musica sacra“.
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