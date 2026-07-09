Kein Ende der Turbulenzen am Flugplatz im Almtal

Wie berichtet, ist seit mittlerweile neun Jahren der Heli Martin 3 auf dem Flugplatz in der Almtalgemeinde stationiert, seit einiger Zeit ist das nachbarschaftliche Verhältnis aber unterkühlt. Der Standort ist laut der Betreiberfirma Heli Austria nicht mehr zeitgemäß. Er müsse mit Beteiligung des Askö Vereins modernisiert werden. Die Flugsportler winken aber ab: „Aus rechtlichen Gründen können wir uns als gemeinnütziger Verein am Umbau finanziell nicht beteiligen, so sehr wir die Zusammenarbeiten und die Bedeutung des Hubschraubers für die regionale Notfallversorgung auch schätzen“, heißt es in einem Schreiben an die Firma. Diese liebäugelt schon seit längerem mit einem neuen Standort am Bäckerberg. Politisch lehnen SPÖ, Grüne und FPÖ diesen aber ab.