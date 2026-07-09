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Jede Menge Musik zu Ferienbeginn in Oberösterreich

Oberösterreich
09.07.2026 14:00
(Bild: Krone KREATIV/Strawanza, nutville, Fotoklub Pettenbach/Franz Etzenberger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Pünktlich zum Start der Sommerferien sorgt das Veranstaltungsprogramm in Oberösterreich für gute Laune. Der britische Musiker James Cottriall singt in Hinterstoder, während das Kammerorchester weytai in Weyer aufspielt. Eine Vielzahl an Sommerfesten, wie in der Lebenshilfe-Werkstätte Grein oder beim Pettenbacher Marktfest, runden das bunte Angebot am Wochenende ab.

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