Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50 Millionen Euro

Kippt die SPÖ heute das Gemeindepaket?

Oberösterreich
09.07.2026 10:00
ÖVP-Klubchefin Angerlehner hält nichts vom SPÖ-Plan.
ÖVP-Klubchefin Angerlehner hält nichts vom SPÖ-Plan.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Die Einigung schien bereits fix: Selbst die SPÖ wollte dem 50-Millionen-Euro-Gemeindepaket von ÖVP und FPÖ zustimmen. Kurz vor der Landtagssitzung folgte jedoch die Kehrtwende. Mit einem eigenen Antrag fordert sie nun ein völlig anderes Finanzierungsmodell.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es war alles auf Schiene: ÖVP und FPÖ vereinbarten erneut ein 50 Millionen Euro schweres Paket als Unterstützung für die Gemeinden. Dieses Mal sah die Unterstützung im Landtag dafür breiter aus. Neben Schwarz-Blau sagte auch SPÖ-Gemeindelandesrat Martin Winkler Unterstützung durch seinen Klub zu.

Jetzt ist aber alles anders. In einem Abänderungsantrag verlangt die SPÖ heute im Landtag eine Umwandlung des 50-Millionen-Pakets in eine generelle Senkung der Landesumlage um rund ein Drittel. Die Landesumlage ist eine Art inneroberösterreichischer Finanzausgleich, die finanzstarke Gemeinden solidarisch an der Unterstützung schwächerer Gemeinden beteiligt. Vom roten Vorschlag würden vor allem finanzstarke Gemeinden profitieren, strukturschwache hingegen weniger Geld erhalten.

 Nach aktuellen Berechnungen gäbe es 82 Gewinner und 356 Verlierer. Im schwarz-blauen Modell erhalten hingegen alle Gemeinden Geld. ÖVP-Klubobfrau Margit Angerlehner erklärt: „Die Landesumlage ist ein wesentlicher Baustein für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen. Sie finanziert Leistungen in Gesundheit und Sozialbereich und sichert damit Lebensqualität und Wohlstand. Die SPÖ verkauft ihren Antrag als Hilfe für Gemeinden, tatsächlich wäre er ein Umverteilungsprogramm zugunsten finanzstarker Städte.“

Mit dem SPÖ-Vorschlag würde etwa die rote Gemeinde Ried/Riedmark 111.510 Euro weniger bekommen, Julbach knapp 89.000 Euro weniger. Linz würde hingegen profitieren: Plus 4,7 Millionen Euro. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
09.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der mutmaßliche Amoklauf in Bayern hätte noch viel schlimmer enden können, wie jetzt bekannt ...
Zufallsopfer in Bayern
Pistole bei Amoklauf versagte nach einem Schuss
Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
153.552 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
125.535 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
88.998 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
US-Warnung nach neuer Angriffswelle gegen den Iran
1185 mal kommentiert
Für US-Präsident Donald Trump ist die Feuerpause beendet. Das US-Militär hat am Mittwochabend ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
899 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Wien
Und was bitte war die Leistung, Frau Stadträtin?
899 mal kommentiert
Kasia Greco von der ÖVP wurde mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ...
Mehr Oberösterreich
50 Millionen Euro
Kippt die SPÖ heute das Gemeindepaket?
Perfides Vorgehen
Skrupellose Pflegerin bestahl jahrelang Senioren
Vertrag gekündigt
Kein Ende der Turbulenzen am Flugplatz im Almtal
Krone Plus Logo
„Keine Dampfplauderer“
Wirtepaar sucht Nachfolger für Traditionsgasthaus
Schwere Verletzungen
Radfahrerin wurde von abbiegenden Lkw überrollt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf