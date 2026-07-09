Kippt die SPÖ heute das Gemeindepaket?

Jetzt ist aber alles anders. In einem Abänderungsantrag verlangt die SPÖ heute im Landtag eine Umwandlung des 50-Millionen-Pakets in eine generelle Senkung der Landesumlage um rund ein Drittel. Die Landesumlage ist eine Art inneroberösterreichischer Finanzausgleich, die finanzstarke Gemeinden solidarisch an der Unterstützung schwächerer Gemeinden beteiligt. Vom roten Vorschlag würden vor allem finanzstarke Gemeinden profitieren, strukturschwache hingegen weniger Geld erhalten.