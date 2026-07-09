Radfahrerin wurde von abbiegenden Lkw überrollt

Ein 52-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz fuhr mit seinem Lkw am Mittwoch gegen 18.50 Uhr auf der Wiener Straße Richtung stadteinwärts und wollte an einer ampelgeregelten Kreuzung nach rechts in die Lunzerstraße abbiegen. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der Kraftfahrer an und bog nach rechts ab. Während des Abbiegemanövers konnte der Mann plötzlich Schreie wahrnehmen und hielt sofort an.