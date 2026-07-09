Radfahrerin wurde von abbiegenden Lkw überrollt

Mit schweren Verletzungen musste eine 51-jährige Linzerin am Mittwochabend ins Spital gebracht werden. Die Frau wurde von einem Lkw-Fahrer offenbar übersehen und beim Abbiegen überrollt. Als der Lenker die Hilfeschreie hörte, stoppte er sofort seinen Wagen.
Ein 52-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Linz fuhr mit seinem Lkw am Mittwoch gegen 18.50 Uhr auf der Wiener Straße Richtung stadteinwärts und wollte an einer ampelgeregelten Kreuzung nach rechts in die Lunzerstraße abbiegen. Als die Ampel auf Grünlicht umschaltete, fuhr der Kraftfahrer an und bog nach rechts ab. Während des Abbiegemanövers konnte der Mann plötzlich Schreie wahrnehmen und hielt sofort an.
Radlerin hatte auch Grün
Dabei bemerkte er, dass eine 51-jährige Radfahrerin aus Linz beim Abbiegevorgang von seinem Wagen erfasst wurde. Die Frau wollte die dortige Radfahrerüberfahrt bei Grünlicht Richtung Innenstadt überqueren. Sie wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.
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