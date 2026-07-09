Christian Eisenberger: Echo des Weltsystems

Abklatsch führt zu Spiegelung

Die Skulpturen, die mitunter auch das Figurale streifen, treten in Dialog mit intensiv bemalten Leinwänden. Eisenberger lässt die Farbe tropfen und zieht sie zu Abklatschbildern ab, auch Doppelbilder genannt. Dafür gibt es eine lange Tradition in der Kunstgeschichte – auch Picasso liebte diese Technik. Fotos dokumentieren Eisenbergers Land-Art-Arbeiten; insgesamt geht es in der Ausstellung um die Themen Echo, Hall und Widerhall.