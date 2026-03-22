„80 Prozent Reinheit ist schon schlechte Qualität“

Kokain boomt. Das beweisen nicht nur Aufgriffe, wie jener in der vergangenen Woche am Grenzübergang Lustenau-Au oder der am vergangenen Donnerstag verurteilte Rapper aus Feldkirch, sondern auch das vor wenigen Tagen veröffentlichte abwasserbasierte Drogenmonitoring 2025 (die „Krone“ berichtete in allen drei Fällen).