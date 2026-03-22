„80 Prozent Reinheit ist schon schlechte Qualität“

Höhere Verfügbarkeit, niedrigere Preise: Der Kokainkonsum in Vorarlberg nimmt zu. Die „Krone“ hat recherchiert, woher der Stoff kommt, wie die Polizei dagegen vorgeht und warum die Qualität der Droge im Ländle beängstigend hoch ist.
Kokain boomt. Das beweisen nicht nur Aufgriffe, wie jener in der vergangenen Woche am Grenzübergang Lustenau-Au oder der am vergangenen Donnerstag verurteilte Rapper aus Feldkirch, sondern auch das vor wenigen Tagen veröffentlichte abwasserbasierte Drogenmonitoring 2025 (die „Krone“ berichtete in allen drei Fällen).
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