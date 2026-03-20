Behörden heben zwei der weltgrößten Botnetze aus

Ein Botnetz vernetzt mit Schadsoftware infizierte Computer, Smartphones oder etwa Router, die von Cyberkriminellen ferngesteuert werden. Die beiden nun abgeschalteten Schadprogramme stellten aufgrund ihrer Größe und damit einhergehenden Angriffskapazität „eine erhebliche Bedrohung für IT-Infrastrukturen“ dar, wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden in Deutschland am Freitag mitteilte.