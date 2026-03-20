Bezos will Milliarden für KI-gestützte Fertigung

Bezos führe bereits Gespräche mit großen Vermögensverwaltern, berichtete das „Wall Street Journal“ am Donnerstag. Zudem sei er vor einigen Monaten in den Nahen Osten gereist, um bei dortigen Staatsfonds um Kapital zu werben. In Investorenunterlagen werde das Vorhaben als „Instrument zur Transformation der Fertigung“ beschrieben. Im Fokus stünden Branchen wie die Chipherstellung, die Rüstungsindustrie sowie die Luft- und Raumfahrt.