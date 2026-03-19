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63 Milliarden Euro

Samsung kündigt Mega-Investitionen in KI-Ausbau an

Elektronik
19.03.2026 14:08
Samsung will die Marktführerschaft von SK Hynix bei KI-Chips zurückerobern.
Samsung will die Marktführerschaft von SK Hynix bei KI-Chips zurückerobern.(Bild: AFP/JUNG YEON-JE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung will im Zusammenhang mit dem KI-Boom in diesem Jahr umgerechnet rund 63,7 Milliarden Euro in den Ausbau der Chip-Produktionskapazitäten und Forschung investieren. Das Geld soll in den Ausbau des Geschäfts mit Halbleitern für Künstliche Intelligenz fließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Seoul mit. 

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Im laufenden Jahr sollen die Ausgaben um 22 Prozent gesteigert werden. Damit will Samsung die Marktführerschaft von SK Hynix bei KI-Chips zurückerobern. Dieser hat sich zum dominanten Anbieter von Speichermodulen mit hoher Bandbreite für Nvidia entwickelt. Die Entscheidung von Samsung spiegelt eine strategische Neuausrichtung hin zu KI-getriebener Nachfrage wider.

Beispielloser Nachfrageanstieg nach High-End-Speichern
Samsung, SK Hynix und der US-Anbieter Micron Technology verzeichnen einen beispiellosen Nachfrageanstieg nach High-End-Speichern für KI-Anwendungen. Diese Produktionsverlagerung führt jedoch zu einem historischen Mangel an herkömmlichen Speicherchips, die in den meisten modernen Geräten – von Autos bis zu Smartphones – verbaut werden.

Viele erwarten, dass sich die Lage zunächst verschärft, bevor sie sich bessert. SK Hynix bereite Maßnahmen zur Preisstabilisierung vor, sagte der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, diese Woche, ohne weitere Details zu nennen. Chey geht davon aus, dass der weltweite Mangel aufgrund der systembedingten Engpässe in der Halbleiterproduktion noch vier bis fünf Jahre andauern wird.

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