So will Zalando Temu in Österreich Paroli bieten

Der Berliner Mode-Riese Zalando geht in die Offensive: Mit technologischen Innovationen und einem erweiterten Angebot in Sport und Beauty will man die Kunden in Österreich begeistern. Für die „Krone“ gab es exklusive Einblicke in die Strategie.
Seit 15 Jahren ist Zalando in Österreich am Start, sieben von zehn Österreichern kennen den Online-Händler, mehr als die Hälfte kann sich vorstellen, bei ihm zu bestellen. Doch die Zeiten, in denen Zalando im Online-Modehandel quasi konkurrenzlos war, sind längst vorbei. Vor allem die chinesischen Plattformen Temu und Shein haben den europäischen Markt im Sturm erobert – mit extrem billiger Ware und aggressiven Marketingmethoden.
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