So will Zalando Temu in Österreich Paroli bieten

Seit 15 Jahren ist Zalando in Österreich am Start, sieben von zehn Österreichern kennen den Online-Händler, mehr als die Hälfte kann sich vorstellen, bei ihm zu bestellen. Doch die Zeiten, in denen Zalando im Online-Modehandel quasi konkurrenzlos war, sind längst vorbei. Vor allem die chinesischen Plattformen Temu und Shein haben den europäischen Markt im Sturm erobert – mit extrem billiger Ware und aggressiven Marketingmethoden.